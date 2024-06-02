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"Кайрат" одержал первую победу с Кержаковым и возглавил таблицу КПЛ-2024

Футбол Первая Победа, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 21:48 Фото: Instagram/f.c.kairat
2 июня прошел ряд матчей второго игрового дня 10-го тура казахстанского чемпионата по футболу в высшем дивизионе. В одной из этих встреч в Алматы состоялся удачный дебют российского тренера Александра Кержакова, который на днях возглавил алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

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Первый матч под руководством 41-летнего наставника был интересным, но, и немного нервным. В рамках 10-го тура "Кайрат" принимал в родных стенах карагандинский "Шахтер" и на правах хозяев поля с первых минут начал штурмовать ворота соперника. 

Беспрерывные атаки алматинского клуба вскоре увенчались успехом, к 25-ой минуте поединка "Кайрат" вел со счетом 2:0. Отличились Адилет Садыбеков и Иброхимхалил Юлдашев. 

Однако хозяева поля, как и в нескольких последних играх, немного расслабились. За что были сразу наказаны, дублем отметился грузинский легионер "Шахтера" – Имеда Ашортия. И преимущество алматинцев растаяло в начале второго тайма.

Александру Кержакову пришлось сделать замену игроков, чтобы перевернуть ход игры. Его задумка дала свой результат, вышедший на поле Гиорги Зария снова вывел вперед "Кайрат", удачно реализовав пенальти.

Вскоре бразилец Эльдер Сантана довел счет до комфортного – 4:2. Таким образом, первая победа российского тренера во главе "Кайрата" вывела команду на второе место турнирной таблицы QFL-2024, с активом в 18 очков.

Одинаковое количество очков (18) с алматинской дружиной набрал и "Актобе", но, по дополнительным показателям западноказахстанцы стоят на первой строчке. Подопечные Дмитрия Парфенова в 10-м туре на выезде переиграли "Туран" из Туркестанской области – 1:0. 

Один из лидеров казахстанского первенства, "Елимай" в гостях разошелся миром с "Кызылжаром" из Петропавловска – 1:1.    

10 тур КПЛ стартовал 1 июня с сенсационной победы "Кайсара" над "Тоболом" со счетом 2:1. Если казахстанский чемпионат в самом разгаре, то сезон в Европе закрыли финальной битвой в Лиге чемпионов, где "Реал" в 15-й раз стал победителем турнира.

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