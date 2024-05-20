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Аутсайдер КПЛ-2024 нанес второе поражение подряд в сезоне "Тоболу"

Футбол Поражение Тобола, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 09:53 Фото: Instagram/shakhterfc
В минувшие выходные прошли матчи 10-го тура отечественного первенства среди команд Премьер-лиги. В Караганде сенсацию преподнес "Шахтер", который обыграл костанайский "Тобол" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Карагандинский коллектив заставил признать поражение действующего обладателя Кубка Казахстана во второй раз в этом сезоне. Победу хозяевам поля на 37-ой минуте принес точный удар колумбийского легионера Рохера Каньяса.

Данное поражение для "Тобола" стало вторым подряд в нынешнем первенстве, 12 мая костанайцы в Шымкенте уступили "Ордабасы" – 0:1.

10-ый тур QFL-2024 изобиловал рядом интересных поединков, исходом которых особо никого не удивишь. Главные фавориты сезона сыграли на своем уровне, ну и не обошлось без сюрпризов. Так, Атырау у себя на поле обыграл "Астану" – 1:0.

Кызылординский "Кайсар" на своей арене с аналогичным счетом 1:0 победил другой клуб из столицы Казахстана – "Женис".

"Жетысу" и "Кызылжар" разошлись миром (0:0) в Талдыкоргане. Очень яркой получилась битва лидеров турнирной таблицы в Семее, где "Елимай" принимал "Кайрат".

Алматинцы, открыв счет на 55 минуте, благодаря усилиям основного форварда Жоао Пауло, далее упустили победу в овертайме. На 95-ой минуте хозяев от поражения спас Юрий Перцух – 1:1.

А центральный матч 10-го тура прошел в Актобе, где подопечные Дмитрия Парфенова сыграли вничью с "Ордабасы" – 0:0.

На данный час во главе таблицы КПЛ-2024 стоят три клуба, у всех у них по 15 очков. Встречи 11-го тура состоятся 1 и 2 июня, где также намечается несколько интересных противостояний, итог которых предсказать сейчас никто не берется.

Тем временем, "Манчестер Сити" стал чемпионом английского первенства в четвертый сезон подряд, что является рекордом в истории футбола Великобритании.

А хоккеисты Казахстана снова огорчили своих фанатов, крупно проиграв США на ЧМ по хоккею – 1:10.

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Актобе ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Сборная Казахстана Тобол ФК Шахтер ФК 2024 год Футбол
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