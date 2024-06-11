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"Барселона" хочет забрать одного из лучших игроков "Байера"

Футбол Переход Барселона, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 14:56 Фото: Instagram/jeremiefrimpong
Каталонская "Барселона" приглашает в свой состав голландского защитника немецкого футбольного клуба "Байер" Джереми Фримпонга. Одну из звезд "фармацевтов" хочет видеть в команде новый главный тренер "блауграны" Ханс-Дитрих Флик, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sport Es, "сине-гранатовые" планируют усилить позицию правого защитника и с некоторых пор приглядывают за футболистом "Байера". К этому моменту, 23-летний игрок уже получил первое предложение с испанской стороны.

Вариант с трансфером защитника сборной Нидерландов предложил новый наставник "Барсы" – Флик.

По некоторым сведением, свой ответ Джереми выскажет после завершения чемпионата Европы в Германии.

Помимо "Барселоны", Фримпонг также находится в кадре внимания следующих топовых клубов, как "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Баварии". Стоимость голландца на трансферном рынке оценивают в 50 млн евро.

Сам же защитник недавно отличился великой щедростью. Джереми Фримпонг заказал для своих коллег по клубу перстни со 120 белыми бриллиантами в честь дебютного чемпионства в Бундеслиге без поражений.

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