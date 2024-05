Игрок "Байера" заказал для коллег перстни с бриллиантами

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

23-летний футболист "аптекарей" таким поступком хочет отблагодарить своих партнеров, которые впервые в истории стали чемпионами Германии, при этом не потерпев ни одного поражения за весь сезон.

В честь такого успеха Фримпонг заказал для партнеров специальные перстни, которые украшены 120 белыми бриллиантами, символизирующими 120-летие клуба. Эмблема "Байера" на каждом перстне окружена 42 драгоценными камнями.

Bayer Leverkusen's Jeremie Frimpong ordered special rings for his teammates to commemorate their unbeaten season in the Bundesliga 💍 pic.twitter.com/LbZ0qL6HFE