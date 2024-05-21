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Игрок "Байера" заказал для коллег перстни с бриллиантами

Футбол Презент Игрокам, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:54 Фото: twitter/ESPNFC
Голландский защитник немецкой футбольной команды "Байер" Джереми Фримпонг заказал для своих коллег по клубу перстни со 120 белыми бриллиантами в честь дебютного чемпионства в Бундеслиге без поражений, сообщает Zakon.kz.

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23-летний футболист "аптекарей" таким поступком хочет отблагодарить своих партнеров, которые впервые в истории стали чемпионами Германии, при этом не потерпев ни одного поражения за весь сезон.  

В честь такого успеха Фримпонг заказал для партнеров специальные перстни, которые украшены 120 белыми бриллиантами, символизирующими 120-летие клуба. Эмблема "Байера" на каждом перстне окружена 42 драгоценными камнями. 

В заключительном туре Бундеслиги "фармацевты" у себя дома переиграли "Аугсбург" со счетом 2:1.

Тем самым команда Хаби Алонсо впервые в истории чемпионата Германии прошла весь сезон без единого поражения: 28 побед и шесть ничьих.

"Выиграть этот трофей для нас особенное событие. Победа полностью заслуженная, сыграли чемпионат без поражений. Я горжусь командой и счастлив. Нам потребуется еще немного времени, чтобы в полной мере все осознать. Хочу, чтобы футболисты насладились этим моментом, они его заслужили. Были приложены огромные усилия. С августа, когда мы провели первый матч против "Лейпцига", и по сегодняшний день они всегда были хорошо готовы, сосредоточены на деле, не провели ни одной плохой игры. Наша команда будет вписана в историю лиги золотыми буквами".Главный тренер ФК "Байер" Хаби Алонсо

14 апреля клуб из Леверкузена досрочно, за месяц до окончания сезона, завоевал золотые медали  Бундеслиги впервые за свою 120-летнюю историю. 

Теперь у "Байера" есть шансы положить в свою копилку еще два трофея нынешнего сезона. В ночь на 23 мая коллектив Хаби Алонсо сыграет в финале Лиги Европы УЕФА против итальянской "Аталанты".

А спустя три дня "леверкузенцы" разыграют Кубок Германии с "Кайзерслаутерном".

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