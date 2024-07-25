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Париж-2024: с кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде

Париж-2024: с кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 03:30 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Стали известны итоги жеребьевки боксерского турнира на Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

Соревнования по боксу на ОИ-2024 стартуют 27 июля.

Женщины

  • До 50 кг: Назым Кызайбай - Джиордана Соррентино (Италия)
  • До 57 кг: Карина Ибрагимова - Эшлиэнн Лосада (Пуэрто-Рико)
  • До 75 кг: Валентина Хальзова - Атейна Байлон (Панама)

Мужчины

  • До 51 кг: Сакен Бибосынов - Самет Гюмюш (Турция). В случае победы Бибосынов в следующем раунде может встретиться с олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым (Узбекистан).
  • До 57 кг: Махмуд Сабырхан - Хосе Кильес (Испания). Если Сабырхану удастся выиграть, то далее его будет ждать бой против действующего чемпиона мира Абдумалика Халокова (Узбекистан)
  • До 63,5 килограмма: Мухаммедсабыр Базарбайулы - Ойер Ибаречче (Испания)
  • До 71 килограмма: Асланбек Шымбергенов - Зейяд Ишаиш (Иордания). Во втором раунде Асланбека будет ждать Сэвон Окадзава (Япония). Японец на прошлой Азиаде выбил Асланбека в 1/2 финала. Так что в Париже может состояться долгожданный реванш.
  • До 80 килограммов: Нурбек Оралбай - Каллум Питерс (Австралия)
  • До 92 килограммов: Айбек Оралбай - Олетен Олаоре (Нигерия). Во втором круге Оралбая наверняка будет ждать легендарный кубинец Хулио Сесар Ла Крус, пять раз побеждавший на ЧМ и дважды на ОИ.
  • Свыше 92 килограммов: Камшыбек Кункабаев - Айюб Гадфа (Испания).

Ранее казахстанские дзюдоисты узнали имена первых соперников на Олимпийских играх-2024.

По итогам жеребьевки стартовать наши спортсмены будут против следующих оппонентов:

Мужчины

  • До 60 кг: Елдос Сметов - Торнике Чакадуа (Нидерланды)
  • До 66 кг: Гусман Кыргызбаев - Давид Гарсия Торне (Испания)
  • До 73 кг: Данияр Шамшаев - Муроджон Юлдошев (Узбекистан)
  • До 81 кг: Абылайхан Жубаназар (со второго раунда) - Атилла Унгвари (Венгрия)
  • До 100 кг: Нурлыхан Шархан - Тома Никифоров (Бельгия)

Женщины

  • До 48 кг: Абиба Абужакынова - Шира Ришони (Израиль)
  • До 63 кг: Эсмигуль Куюлова - Лубьяна Пиовесана (Австрия)
  • Свыше 78 кг: Камила Берликаш - Адиясурен Амарсайхан (Монголия)

Первыми на татами выйдут Сметов и Абужакынова. Они вступят в борьбу за медали 27 июля. 

25 июля стало известно с кем сыграют казахстанские теннисисты в Париже.

А чуть позже Федерация тенниса Казахстана сообщила, что лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья.

Еще раньше писали о том, кто из казахстанских спортсменов первым откроет Олимпиаду-2024.

Казахстан на Олимпиаде-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. В истории Казахстана это восьмые летние Олимпийские игры. Сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне – Дмитрий Панарин.

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