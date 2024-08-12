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Теннисисту Герасименко подарили квартиру за успешное выступление в Париже

Настольный теннис Квартира Дар, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:33 Фото: telegram/olympickz
Федерация настольного тенниса Казахстана подарила Кириллу Герасименко двухкомнатную квартиру в Астане за его яркое и успешное выступление на Олимпийских играх – 2024, сообщает Zakon.kz.

В столице Франции лидеру команды Казахстана по настольному теннису покорилось историческое достижение, рассказали в пресс-службе ФНТК. Кирилл Герасименко в мужском одиночном разряде занял девятое место. Ранее никому из казахстанцев это не удавалось.

Герасименко стартовал на Олимпиаде с победы над полуфиналистом Панамериканских игр Николасом Бургосом из Чили. 

Настольный теннис Квартира Дар, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:33

Фото: telegram/olympickz

Во втором раунде казахстанец провел один из самых запоминающихся матчей. Ему противостоял чемпион Европы, обладатель серебряной награды командного чемпионата мира Дан Цю (Германия). Карагандинец уступал со счетом 1:3, однако смог не только отыграться, но и одержать итоговую победу над титулованным оппонентом – 4:3.

За выход в четвертьфинал соперником нашего спортсмена был участник четырех Олимпийских игр, чемпион Африки Омар Ассар из Египта. Герасименко повел со счетом 2:0, после чего Ассар выиграл три сета.

Настольный теннис Квартира Дар, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:33

Фото: telegram/olympickz

Каждый из них завершился с минимальным преимуществом Ассара: 12:10, 12:10, 11:9, что говорило о высоких шансах казахстанца на победу. В итоге напряженное противостояние с опытным теннисистом завершилось победой Ассара (4:2), а наш теннисист занял девятое место.

Благодаря своему выступлению Герасименко улучшил позиции в мировом рейтинге. Он поднялся с 46-го на 37-е место.

Казахстан завершил Олимпийские игры – 2024 в Париже с семью медалями: одно "золото", три "серебра" и три "бронзы". Единственную медаль высшей пробы на Родину привез дзюдоист Елдос Сметов. 

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