Роналду сыграл 1226 матчей и обновил еще один рекорд мирового футбола

В ночь на 12 июня звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился еще одним мировым достижением, выйдя на поле в 1226-ой встрече топ-уровня. Тем самым он обновил рекорд бразильского голкипера Рожерио Сени, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как подсчитали специалисты Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), матч против Ирландии стал для португальца 1226-м. Капитан португальской дружины обошел в этом показателе бразильца Рожерио Сени, чемпиона мира 2002 года, который завершил карьеру 9 лет назад.

"Забивать приятно, стараюсь получать удовольствие. У меня осталось не так много сезонов, играть год за годом после 35-летия, это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом. Забивать голы это часть моей ДНК. Главное – посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки и я мечтаю о трофее". Криштиану Роналду

Роналду за свою клубную карьеру отыграл 698 игр в ведущих европейских чемпионатах, а сейчас выступает в Саудовской Аравии.

"Стараемся совершенствоваться, возможности для роста есть всегда. Считаю себя совершенным игроком, но всегда есть что-то, что я могу улучшить. С возрастом появляются навыки, которые не были так развиты раньше, некоторые способности теряются, поэтому важно стараться адаптироваться. Если игрок хочет быть стабильным долгие годы, он должен обладать высокой способностью к адаптации и характеристиками, необходимыми для этого. Именно это и пытаюсь делать. Я 20 лет играю на высочайшем уровне, это не случайность, и поддерживать этот уровень очень сложно. Этого можно достичь только за счет большой самоотдачи и упорного труда". Криштиану Роналду

За его плечами еще 101 матч в кубковых состязаниях. Плюс Криштиану провел 220 игр в международных клубных турнирах, включая 207 поединков за национальную сборную.

"У каждого игрока свой стиль, я стараюсь быть лидером наиболее продуктивно. Я хочу быть тем, на которого можно равняться, видеть образец для подражания, чтобы быть настоящим профессионалом. Всегда говорю, что мне нравится подавать пример. Я много не говорю, вместо этого мне нравится показывать другим, кто я есть. В нашей команде много лидеров, каждый проявляет эти качества по-своему, и считаю, что у нас отличная сборная". Криштиану Роналду

Перед стартом европейского первенства в Германии, Роналду оформил дубль в ворота сборной Ирландии и приблизился к отметке в 900 голов.

18 июня португальский нападающий может установить новый мировой рекорд, по числу участий в чемпионатах Европы.

