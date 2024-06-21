Евро-2024: наставник английской дружины признал вину в неяркой игре своей команды

Один из главных фаворитов чемпионата Европы-2024 – сборная Англии – пока особо не радует своей игрой многих болельщиков и специалистов. С чем согласился и главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт, сообщает Zakon.kz.

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После поединка второго тура Евро-2024, где Англия сыграла вничью с командой Дании (1:1), Саутгейт высказался, что они провели не лучший матч.



"Очевидно, получилось не так хорошо, как надеялись. Сейчас мы недостаточно хорошо распоряжаемся мячом, нам нужно выйти на другой уровень. Нужно лучше, чем в первых двух матчах, оказывать давление на соперников. Сейчас мы попросту играем не так, как хотели бы. Мы не можем искать оправдания для уровня этой игры. Нужно принимать ответственность на себя". Гарет Саутгейт

Несмотря на блеклую игру, сборная Англии все еще имеет неплохие шансы с первого места выйти в плей-офф.

"Разочарованы игрой в этих двух матчах, проведем глубокий анализ, чтобы понять, какие у нас проблемы. Ближайшие пару дней потратим на это. Знаем, что уровень должен быть выше. Нужно понимать, в какой мы атмосфере, какие вокруг ожидания. Нужно пройти через этот вызов. Я тренер, это моя ответственность. И нам придется пройти через сложные моменты. Нужно сохранять спокойствие и искать способы становиться лучше". Гарет Саутгейт

В третьем заключительном туре подопечные Саутгейта сыграют в ночь на 26 июня против Словении. Для выхода в 1/8 финала Евро-2024 им достаточно и ничьей.

На старте немецкого турнира англичане обыграли Сербию с минимальным счетом 1:0.