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Фанатам продавали за 800 евро бесплатные билеты на тренировку Роналду

Футбол Просмотр 800 евро, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 12:26 Фото: Instagram/portugal
Бесплатные билеты на открытую тренировку сборной Португалии с участием главной звезды команды Криштиану Роналду перепродавали за 800 евро, сообщает Zakon.kz.

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По информации ESPN, 14 июня в Вестфалии (Германия) пройдет открытая тренировка сборной Португалии. Чтобы болельщики смогли посмотреть подготовку своих кумиров, в числе которых будет и Роналду, заранее были подарены 6000 бесплатных билетов.

Но, затем часть из них была продана за 400 евро, а другие фанаты получили за свои билеты по 800 евро.

Футбол Продажа Безплатных Билетов, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 12:26

Фото: Instagram/portugal

Что же касается самого Криштиану Роналду, то он готовится выйти на поле в шестом чемпионате Европы и это станет новым мировым рекордом.

"Горжусь тем, что стану первым игроком, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. В восторге от этого, поскольку это свидетельствует о длительности моей карьеры. Однако это всего лишь глава среди моих достижений в футболе. Счастлив, для меня большая честь быть здесь, чтобы помочь национальной команде достичь поставленных целей и, конечно же, постараться добиться победы, это наша главная цель".Криштиану Роналду

В 2016 году португальцы во главе с Роналду победили на Евро, который проходил во Франции. В этом году Криштиану со своими коллегами сыграет на немецком чемпионате Европы в подгруппе F.

Сначала Португалия померится силами с Чехией 18 июня, а затем их ждут футболисты Турции (22 июня) и Грузии (26 июня).

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