Месси опубликовал прощальное письмо отцу, на которое отреагировал Роналду

Капитан футбольного клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси накануне выставил на всеобщее обозрение прощальное письмо, которое было адресовано его недавно умершему отцу, сообщает Zakon.kz.

39-летний футболист опубликовал это послание на своей странице в Instagram – с ним ознакомились почти 25 млн человек по всему миру.

Хорхе Месси ушел из жизни 8 августа в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

"Не могу и не хочу верить, что тебя больше нет. Ты просил меня сыграть на ЧМ и снова был прав. Спасибо за все, люблю тебя, пап. Знаю, что ты страдал, но ты ушел слишком рано. У нас впереди было еще много всего, чем мы могли бы насладиться вместе. ЧМ-2026 – мой первый турнир, когда тебя не было рядом. Но мама говорила, что тебе станет лучше и ты сможешь приехать. Я говорил тебе, что мы дойдем до финала, чтобы ты смог приехать". Лионель Месси

Новость о плохом состоянии здоровья отца аргентинского футболиста просочилась в СМИ именно во время ЧМ-2026.

"Каждый раз после игры ждал твоего сообщения и очень скучал. И тогда понял, что дела действительно плохи. Но, несмотря ни на что, я продолжал думать о том, чтобы пройти как можно дальше, дать тебе шанс увидеть хотя бы один матч. Мы дошли до финала, но ты так и не смог приехать. Хотел выиграть, чтобы привезти победу и показать тебе еще одну награду. Но не смог, ноги уже не слушались. В этот раз пытался идти против своего физического состояния, но не получилось". Лионель Месси

В финале прошедшего мундиаля сборная Аргентины не смогла отстоять свой титул, проиграв в решающем матче команде Испании (0:1).

"Я не знаю, что буду делать без тебя, не знаю, как жить дальше. Всю жизнь я просто играл в футбол, а теперь очень сомневаюсь, буду ли я вообще продолжать это делать и как долго. Ты был рядом с самого начала и до конца оставалось совсем чуть-чуть. Почему ты не продержался еще немного, чтобы мы закончили этот путь вместе?" Лионель Месси

После завершения ЧМ-2026 Месси отказался от торжеств в аргентинской столице и сразу же полетел к своему отцу, чтобы быть рядом с ним.

"Ты был для меня папой, другом и агентом. В любой момент всегда был именно тем, кем должен был быть, и никогда не ошибался. Несмотря на некоторые упреки и разногласия, в итоге ты всегда оказывался прав. Все выходило так, как ты и говорил. Буду очень по тебе скучать, но ты всегда будешь рядом. Особенно в том, как я воспитываю своих детей, потому что я учу и воспитываю их так же, как ты воспитывал меня. Покойся с миром и присматривай за нами сверху так же, как делал это здесь. Спасибо тебе за все. Люблю тебя, пап". Лионель Месси

Трогательное письмо одного из величайших игроков современности задело сердца многих звезд мирового футбола, среди которых оказался и португалец Криштиану Роналду, особо не входящий в круг друзей аргентинца.

Фото: Скриншот Instagram/leomessi

"Крепко обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные времена, Лео. Держитесь". Криштиану Роналду

На днях ряд информационных агентств распространили новость, что Месси берет небольшую паузу в игровой карьере.

Однако это известие оказалось фейком – аргентинец минувшей ночью вышел на поле и отыграл второй тайм матча Кубка лиг против мексиканского "Леона".