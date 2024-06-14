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Тренер-финалист Лиги чемпионов-2024 покинул свой пост

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 12:50 Фото: Instagram/bvb09
Один из успешных наставников нынешнего сезона в Бундеслиге, главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич, который вывел команду в финал Лиги чемпионов УЕФА, 13 июня объявил о своем уходе из клуба, сообщает Zakon.kz.

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Дортмундский коллектив принял добровольную отставку 41-летнего тренера, с которым в этом сезоне дошел до решающего матча самого престижного клубного турнира Европы.

Пока не ясно, что послужило поводом для внезапного ухода немецкого специалиста, у которого все неплохо складывалось.

Под руководством Терзича "черно-желтые" завоевали Кубок Германии-2021, затем выиграли "серебро" Бундеслиги-2023.

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 12:50

Фото: Instagram/edinterzic11

В прошедшем сезоне команда Терзича заняла пятое место в немецком первенстве и дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла мадридскому "Реалу".

Между тем стала известна дата презентации Килиана Мбаппе в королевском клубе.

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