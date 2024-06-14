Тренер-финалист Лиги чемпионов-2024 покинул свой пост

Один из успешных наставников нынешнего сезона в Бундеслиге, главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич, который вывел команду в финал Лиги чемпионов УЕФА, 13 июня объявил о своем уходе из клуба, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

Дортмундский коллектив принял добровольную отставку 41-летнего тренера, с которым в этом сезоне дошел до решающего матча самого престижного клубного турнира Европы.

Пока не ясно, что послужило поводом для внезапного ухода немецкого специалиста, у которого все неплохо складывалось.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2024

Под руководством Терзича "черно-желтые" завоевали Кубок Германии-2021, затем выиграли "серебро" Бундеслиги-2023.

Фото: Instagram/edinterzic11

В прошедшем сезоне команда Терзича заняла пятое место в немецком первенстве и дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла мадридскому "Реалу".

Между тем стала известна дата презентации Килиана Мбаппе в королевском клубе.