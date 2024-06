Тренер-финалист Лиги чемпионов-2024 покинул свой пост

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

Дортмундский коллектив принял добровольную отставку 41-летнего тренера, с которым в этом сезоне дошел до решающего матча самого престижного клубного турнира Европы.

Пока не ясно, что послужило поводом для внезапного ухода немецкого специалиста, у которого все неплохо складывалось.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM