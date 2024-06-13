Стала известна дата презентации Мбаппе в мадридском "Реале"

Официальное представление звездного французского форварда Килиана Мбаппе в королевском клубе пройдет 16 июля. Это произойдет после финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Как передает RMC Sport, экс-игрока ПСЖ представят общественности на знаменитой мадридской арене "Сантьяго Бернабеу" 16 июля, после того, как футболист вернется с Евро-2024.

На будущем чемпионате Европы в Германии Мбаппе будет представлять Францию, которая считается одним из главных фаворитов турнира. А сам нападающий планирует показать самую лучшую игру здесь, так как он ни разу не выигрывал Евро.

"Это всегда было моим желанием. Еще в детстве хотел когда-нибудь стать лучшим игроком, буду продолжать выкладываться на полную и усердно работать для достижения этой цели. Потому что это моя работа и часть моей жизни – постоянно совершенствоваться". Килиан Мбаппе

"Галактикос" официально объявил о переходе Килиана Мбаппе в начале июня. Француз будет выступать в "Реале" под номером 9.

С его переездом в Мадрид "сливочные" соберут у себя трех самых дорогих игроков мира – это Беллингем, Винисиус и Мбаппе.

