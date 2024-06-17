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Друзьям Роналду запрещено размещаться с ним в отеле на Евро-2024

Футбол Запрет Друзьям Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 16:57 Фото: Instagram/portugal
Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес запретил ближайшему окружению 39-летнего нападающего Криштиану Роналду бронировать номера в отеле, где будет жить футболист во время чемпионата Европы – 2024, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Relevo, близкие друзья Криштиану, которые сопровождали его на многих турнирах и даже имели собственные комнаты, в этот раз теперь не смогут позволить себе такой роскоши.

Бельгийский наставник португальской сборной Мартинес принял решение не подпускать друзей Роналду к нему для плодотворной подготовки форварда к играм Евро-2024. Сам же нападающий не стал оспаривать приказ главного тренера.

По сведениям источника, Мартинес и Роналду заключили неформальный договор, что капитана "Аль-Насра" на Евро-2024 могут заменить в любое время матча, исходя из его результатов.

Сборная Португалии на чемпионате Европы-2024 сыграет в одной группе с командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на турнире команда Криштиану Роналду проведет против чешской дружины в ночь на 19 июня.

В поединке против сборной Чехии звезда португальского футбола может установить новый мировой рекорд по количеству участий на чемпионатах Европы.

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