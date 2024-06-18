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"Бостон" в рекордный 18-й раз стал чемпионом НБА

Баскетбол НБА Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:28 Фото: Instagram/celtics
Рано утром 18 июня официально закрылся сезон-2024 в НБА. Трофей Ларри О’Брайена подняли баскетболисты "Бостон Селтикс", обыграв в финальной серии "Даллас Маверикс", и завоевали свой 18-й титул, что является рекордом Лиги среди всех клубов, сообщает Zakon.kz.

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В пятом матче финальной серии плей-офф НБА "Селтикс" обыграл "Даллас" на домашней площадке со счетом 106:88.

К этому часу "Бостон" стал лидером лиги по числу завоеванных трофеев, в их копилке теперь 18. Команда Джо Маззулла сейчас опережает "Лейкерс", у которых 17 титулов. На третьей строчке "Голден Стэйт" (7).

В первом раунде нынешнего розыгрыша плей-офф будущие чемпионы НБА разобрались с "Майами" (4-1), далее был переигран "Кливленд" (4-1). А в финале Восточной конференции коллектив Маззулла победил "Индиану" (4-0).

Таким образом в НБА появился пятый чемпион за последние пять лет, это первый подобный случай за все время существования Лиги. Ни одна из команд не смогла защитить свой титул на этом отрезке.

MVP финала НБА-2024 объявлен Джейлен Браун. Защитник "Бостона" в среднем набирал 20,8 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи, при этом сдерживал атаки лидера "Мэверикс" – Луки Дончича.

Между тем пять дней назад НБА потерял одного из своих легендарных игроков Джерри Уэста, который скончался на 86-м году жизни.

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