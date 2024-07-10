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Мбаппе оценил свое выступление на Евро-2024

Футбол Недовольство игрока, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 15:49 Фото: Instagram/EURO2024
Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе после поражения его команды в полуфинале чемпионата Европы-2024 против Испании высказался о своей неудовлетворительной игре на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

Форвард французского коллектива в прошедшем полуфинале с Испанией сумел отличиться одной голевой передачей. После его паса Коло-Муани на 21-й минуте открыл счет в этом поединке. 

Но этого ассиста было недостаточно, команда Мбаппе в итоге проиграла (1:2) и завершила выступление на Евро-2024.

"Они провели матч лучше нас, нам нужно было сыграть по-другому. Быстро пропустили два гола и не могли отыграться, когда у нас были моменты для этого во втором тайме. Я играл без маски, она мне надоела. Турнир провален, я хотел стать чемпионом Европы. Год был долгим, хочу поехать в отпуск и отдохнуть. Играл плохо, едем домой, мне действительно нужно отдохнуть. После этого начнется новая жизнь". Килиан Мбаппе

Что касается новой жизни, то она на самом деле у него начнется на будущей неделе. Всем известно, что Мбаппе уже давно подписал предварительный контракт на переход в мадридский "Реал".

И официально об этом объявят уже на следующей неделе, когда пройдет его презентация на "Сантьяго Бернабеу".    

Одной из причин неудовлетворительного выступления Килиана на Евро-2024 считают его сломанный нос уже на старте немецкого турнира, из-за которого он пропустил один матч, а в остальных играх надевал специальную маску. 

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