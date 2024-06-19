Защитник сборной Казахстана показал искусство скачки в форме "Зенита"

Один из лидеров казахстанской сборной и питерского футбольного клуба "Зенит" Нуралы Алип в эти дни проводит отпуск на Родине. На днях футболист продемонстрировал, как умеет скакать на коне, сообщает Zakon.kz.

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Нуралы показал, что не только хорошо играет в футбол, но и прекрасно владеет искусством верховой езды.

Футболист выставил видео на своей странице в Instagram, как с ветерком в чемпионской золотой форме своего клуба прокатился в степях Мангистауской области.





Для Нуралы Алипа прошедший сезон можно считать одним из успешных в его карьере. 24-летний игрок хорошо выступил на международной арене за сборную Казахстана.

Также он стал центром обороны в клубе "Зенит", где удостоился третьего "золота" в РПЛ. Помимо этого, уроженец Актау недавно признан героем суперфинала Кубка России, забив решающий и победный гол в составе команды из Санкт-Петербурга.

На торжественной церемонии награждения Кубка России Нуралы нечаянно уронил на голову крышку трофея.

Но, несмотря на эту травму, защитник поехал на товарищеские игры со сборной Казахстана, где отыграл матчи против Армении и Азербайджана.