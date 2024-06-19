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Евро-2024: подведены итоги стартового круга с установлением ряда рекордов

Футбол Итог Первого круга, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 14:57 Фото: Instagram/EURO2024
19 июня на Чемпионате Европы-2024 по футболу начинаются игры второго группового этапа, где ряд сборных уже постараются заранее получить путевки в раунд плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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По стартовым поединкам нынешнего Чемпионата Европы зафиксировано несколько исторических достижений, которые будут внесены в Книгу рекордов мирового футбола. Одним из уникальных показателей первого круга Евро-2024 стало то, что 11 из 34-х голов этого турнира забито дальними ударами из-за пределов штрафной.

Для сравнения: за весь ЧМ-2022 в Катаре команды отличились всего 12-ю голами с дальних дистанций.

На Евро-2024 болельщики смогли увидеть три "матча камбэка" в 1-м туре. А за весь групповой этап Евро-2020 их было всего два.

Португалец Криштиану Роналду больше всех попадал в офсайд в первом туре европейского первенства, судьи останавливали его три раза.

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро, на момент начала игры против Чехии возраст футболиста составил 41 год и 113 дней. Ранее автором рекорда был венгерский вратарь Габор Кирай, он свой последний матч на Евро-2016 сыграл в возрасте 40 лет и 86 дней. 

Немецкий Чемпионат Европы-2024 проходит при участии лучшего бомбардира мирового футбола – Криштиану Роналду. 

"Просто невероятно, насколько опасен Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность, знает, как создавать моменты. Снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола, поистине потрясающий человек. Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч".Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек

Уже само участие лидера португальской дружины в поединке с чешской командой записало в его актив очередной мировой рекорд.      

Для качественного выступления Роналду на полях Германии наставник сборной Португалии запретил его друзьям размещаться с ним в одном отеле на Евро-2024. 

Стартовый круг Евро-2024 также вошел в историю по количеству забитых мячей.

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