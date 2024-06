Евро-2024: подведены итоги стартового круга с установлением ряда рекордов

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

По стартовым поединкам нынешнего Чемпионата Европы зафиксировано несколько исторических достижений, которые будут внесены в Книгу рекордов мирового футбола. Одним из уникальных показателей первого круга Евро-2024 стало то, что 11 из 34-х голов этого турнира забито дальними ударами из-за пределов штрафной.

Для сравнения: за весь ЧМ-2022 в Катаре команды отличились всего 12-ю голами с дальних дистанций.

На Евро-2024 болельщики смогли увидеть три "матча камбэка" в 1-м туре. А за весь групповой этап Евро-2020 их было всего два.

Cristiano Ronaldo was caught offside more times (3) than any other player in the first round of #EURO2024 group stage matches. 🚩 pic.twitter.com/JYR6yuTQKV