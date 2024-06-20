Евро-2024: Мбаппе возобновил тренировки после травмы

Лидер французской сборной Килиан Мбаппе провел первую тренировку после перелома носа в матче Евро-2024 против Австрии. Нападающий провел занятия с пластырем на носу, сообщает Zakon.kz.

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19 июня форвард провел часть занятия с основным составом сборной Франции для отработки ударов, включая индивидуальную тренировку по физподготовке.

Тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом по-прежнему сомневается в выходе Мбаппе на ближайшие матчи, особенно в противостоянии с голландцами в ночь на 22 июня. Если Килиан не будет недоступен, то, скорее всего, его заменит лучший бомбардир сборной Франции – Оливье Жиру.

Мбаппе сломал нос в матче группового этапа Чемпионата Европы против Австрии в результате столкновения с Кевином Данзо. Спустя время появилась информация, что он может пропустить две оставшиеся игры группового этапа.

На данный час Франция и Нидерланды являются лидерами группы D, набрав по три очка. И как раз в очном споре они должны определить сильнейшего в этом квартете, и заодно обладателя путевки в плей-офф.