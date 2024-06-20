Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Евро-2024: Мбаппе возобновил тренировки после травмы

Евро-2024: Мбаппе возобновил тренировки после травмы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 09:43 Фото: Instagram/k.mbappe
Лидер французской сборной Килиан Мбаппе провел первую тренировку после перелома носа в матче Евро-2024 против Австрии. Нападающий провел занятия с пластырем на носу, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

19 июня форвард провел часть занятия с основным составом сборной Франции для отработки ударов, включая индивидуальную тренировку по физподготовке.

Тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом по-прежнему сомневается в выходе Мбаппе на ближайшие матчи, особенно в противостоянии с голландцами в ночь на 22 июня. Если Килиан не будет недоступен, то, скорее всего, его заменит лучший бомбардир сборной Франции – Оливье Жиру.

Мбаппе сломал нос в матче группового этапа Чемпионата Европы против Австрии в результате столкновения с Кевином Данзо. Спустя время появилась информация, что он может пропустить две оставшиеся игры группового этапа.

На данный час Франция и Нидерланды являются лидерами группы D, набрав по три очка. И как раз в очном споре они должны определить сильнейшего в этом квартете, и заодно обладателя путевки в плей-офф.

Читайте также

Футбол Штрафы УЕФА
Сербия и Албания получили денежные штрафы из-за фанатов на Евро-2024
Футбол Бомбардир Евро-2024
Мусиала вышел в лидеры гонки бомбардиров Евро-2024
Шотландия — Швейцария
Евро-2024: сборная Швейцарии не смогла обыграть Шотландию
Куандык Шынасилов
Евро-2024 Мбаппе Килиан 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Готовы на 100%, открыты на 200%
Готовы на 100%, открыты на 200%: автопром встретил рабочую группу по утильсбору
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: