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Евро-2024: король Испании лично поздравил игроков в раздевалке сборной

Футбол Поздравления игрокам, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 11:32 Фото: Instagram/spain_royal
20 июня одним из почетных гостей важного поединка чемпионата Европы по футболу стал испанский король – Филипп VI. Он посетил победный матч своих соотечественников против Италии, сообщает Zakon.kz.

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А после этой встречи король, который является одним из больших поклонников "красной фурии", спустился в раздевалку к игрокам своей сборной и лично поздравил каждого из них.

Плюс Филипп VI высказался о нужной победе над Италией и пожелал удачи своим футболистам в будущих играх Евро-2024.

"Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьем много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Давайте продолжать в том же духе". Король Испании Филипп VI

Благодаря победе над действующими чемпионами Европы испанская дружина за тур до окончания группового этапа гарантировала себе место в 1/8 финала немецкого турнира.

Здесь нельзя не отметить, что на старте Евро-2024 испанцы разгромили бронзовых призеров последнего мундиаля – Хорватию.

Отсюда итог: "красная фурия" положила на лопатки два топа мирового рейтинга FIFA, который был обновлен 20 июня.

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