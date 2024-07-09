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Евро-2024: игроки сборной Франции и Испании высказались о полуфинале

Футбол Мнение Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:00 Фото: Instagram/EURO2024
Считанные часы остались до первого полуфинального поединка в рамках чемпионата Европы – 2024 по футболу между командами Франции и Испании. В преддверии интригующей встречи одни из лидеров обеих дружин прокомментировали значимость этого матча, сообщает Zakon.kz.

Фавориты нынешнего турнира разыграют первую путевку в финал Евро-2024. Матч состоится в ночь на 10 июля (Мюнхен, "Альянц-Арена"), начало – в 00:00 по казахстанскому времени.

"Сражаемся вместе и отдаем все ради друг друга, и так было с самого начала турнира. Это ключ к нашему успеху... Испания – очень хорошая команда, и нас ждет прекрасный матч. Вся команда будет готова, никого не боимся, очень уверены в себе и решительно настроены. Знаем, у них есть сильные качества, но мы очень сплоченная команда, это поможет нам пройти дальше".Игрок сборной Франции Рандаль Коло-Муани

Похвалил будущего соперника хавбек испанской дружины и "Манчестер Сити" Родри, который на этом турнире исполняет одну из главных ролей своей команды.

"Франция, если не лучшая, то одна из двух лучших сборных мира, они доказали свой класс за последние несколько лет. Очень физически сильная команда, хороши на контратаках и с мячом. У этой сборной много талантов. Мы не боимся, приехали, чтобы выиграть титул. Не витаем в облаках и понимаем, что надо сделать против такого соперника, и именно так мы и собираемся сыграть. Думаю, у нас достаточно игроков, которые могут выйти и провести прекрасный матч".Полузащитник сборной Испании Родри

Незадолго до этого интересного поединка своими предматчевыми раскладами поделились наставники обеих команд.

Также стало известно, примет ли участие в ближайшей игре самый дорогостоящий футболист сборной Франции – Килиан Мбаппе.

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