УЕФА завела дело в отношении албанского футболиста Даку

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело в отношении игрока сборной Албании Мирлинда Даку, который после одного из матчей Евро-2024 оскорблял македонцев и сербов. Также УЕФА начала расследование поведения фанатов на игре сборных Хорватии и Албании, сообщает Zakon.kz.

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Главный футбольный орган Европы завел отдельное дело в отношении форварда сборной Албании Мирлинда Даку, который выкрикивал ругательные фразы в адрес македонцев и сербов после поединка второго тура европейского чемпионата с Хорватией.

Вдобавок УЕФА известил о начале расследования инцидента с поведением фанатов Албании и Хорватии.

"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА назначен инспектор по этике и дисциплине для проведения расследования в отношении возможного расистского и дискриминационного поведения болельщиков, которое, предположительно, имело место в рамках матча группового этапа Евро-2024 между командами Хорватии и Албании, который прошел 19 июня в Гамбурге". Заявление УЕФА

Услышав о заявлении УЕФА, свою точку зрения высказал и сам Мирлинда Даку, который попросил прощения через свою страницу в Instagram.

"Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции выходят на другой уровень, и только тот, кто на поле, способен их понять. Сложно описать ощущения от игры за эту сборную, за этих прекрасных фанатов, которые окружают нас безграничной любовью. Если кого-то обидел после матча с Хорватией, на все повлияла игра. Продолжаю работать вместе с командой над реализацией нашей мечты. Прощу прощения, это по-мужски, чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это, ради всех, кто был обижен". Мирлинда Даку

Плюс ко всему, Федерация футбола Косово повторно обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию из-за скандирования болельщиков и флага с картой Косово.

Нынешний чемпионат Европы очень богат на разного рода скандалы, драки и дисциплинарные дела в отношение ряда сборных. Первое из них было открыто 16 июня. Затем последовало еще одно разбирательство.

Наказания не заставили себя долго ждать, Сербия и Албания получили от УЕФА денежные штрафы из-за поведения своих фанатов на Евро-2024.