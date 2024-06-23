Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неожиданной концовкой завершился матч Германии против Швейцарии на Евро-2024

Неожиданной концовкой завершился матч Германии против Швейцарии на Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 02:09 Фото: Instagram/dfb_team
24 июня завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024, в котором встретились национальные команды Швейцарии и Германии, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Итоговый счет встречи – 1:1.

На 17-й минуте полузащитник сборной Германии Роберт Андрих открыл счет, но его гол был отменен после просмотра VAR из-за фола Джамала Мусиалы в атаке. На 28-й минуте нападающий швейцарской команды Дан Ндой вывел свою сборную вперед, завершив прострел полузащитника Ремо Фройлера. Судьи проверили этот гол на наличие офсайда у Ндоя, но приняли решение его засчитать.

На 84-й минуте нападающий Рубен Варгас забил второй мяч для сборной Швейцарии, но он был отменен из-за офсайда. На 90+2-й минуте нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сравнял счет — 1:1.

Также в это время играли сборные Венгрии и Шотландии. Венгры на последних минутах вырвала победу в матче.

На 70-й минуте встречи нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. Футболиста вынесли с поля на носилках. На последней, десятой компенсированной минуте, нападающий Кевин Чобот забил решающий гол, принесший сборной Венгрии победу со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Португалия обыграла Турцию на Евро-2024. 

Читайте также

Казахстанец завоевал историческую лицензию на Олимпиаду-2024
Казахстанский брейк-дансер завоевал историческую лицензию на Олимпиаду-2024
Футбол Рекорды Евро-2024
Евро-2024: Роналду установил сразу 4 рекорда в матче против Турции
Казахстан
Амир Маймуратов завоевал олимпийскую лицензию
Диана Абдуллаева
Евро-2024 Венгрия Германия Швейцария Шотландия 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: