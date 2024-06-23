Неожиданной концовкой завершился матч Германии против Швейцарии на Евро-2024

24 июня завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024, в котором встретились национальные команды Швейцарии и Германии, сообщает Zakon.kz.

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Итоговый счет встречи – 1:1.



На 17-й минуте полузащитник сборной Германии Роберт Андрих открыл счет, но его гол был отменен после просмотра VAR из-за фола Джамала Мусиалы в атаке. На 28-й минуте нападающий швейцарской команды Дан Ндой вывел свою сборную вперед, завершив прострел полузащитника Ремо Фройлера. Судьи проверили этот гол на наличие офсайда у Ндоя, но приняли решение его засчитать.

На 84-й минуте нападающий Рубен Варгас забил второй мяч для сборной Швейцарии, но он был отменен из-за офсайда. На 90+2-й минуте нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сравнял счет — 1:1.

Также в это время играли сборные Венгрии и Шотландии. Венгры на последних минутах вырвала победу в матче.

На 70-й минуте встречи нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга не смог продолжить игру после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. Футболиста вынесли с поля на носилках. На последней, десятой компенсированной минуте, нападающий Кевин Чобот забил решающий гол, принесший сборной Венгрии победу со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Португалия обыграла Турцию на Евро-2024.