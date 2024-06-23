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Амир Маймуратов выиграл олимпийскую лицензию

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 05:55 Фото: пресс-служба МТС РК
22 июня в Будапеште казахстанец Амир Маймуратов стал обладателем олимпийской лицензии, сообщает Zakon.kz.

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На проходящей в Будапеште олимпийской квалификационной серии по спортивному скалолазанию казахстанец занял второе место в финальном раунде. Это позволило ему выиграть путевку в Париж. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства туризма и спорта страны в своем Telegram-канале.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 05:55

Фото: пресс-служба МТС РК

А накануне спортсмен установил рекорд Казахстана на стене высотой 15 метров.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 05:55

Фото: пресс-служба МТС РК

В этот же день боксер Султан Заурбек победил на вечере бокса в Великобритании.

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Париж - 2024 Министерство туризма и спорта РК Казахстан 2024 год Олимпийские игры Спортсмены
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