Амир Маймуратов выиграл олимпийскую лицензию

22 июня в Будапеште казахстанец Амир Маймуратов стал обладателем олимпийской лицензии, сообщает Zakon.kz.

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На проходящей в Будапеште олимпийской квалификационной серии по спортивному скалолазанию казахстанец занял второе место в финальном раунде. Это позволило ему выиграть путевку в Париж. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства туризма и спорта страны в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба МТС РК

А накануне спортсмен установил рекорд Казахстана на стене высотой 15 метров.

Фото: пресс-служба МТС РК

В этот же день боксер Султан Заурбек победил на вечере бокса в Великобритании.