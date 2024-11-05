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Чем привлекательны матчи четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Матчи 4-го тура, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:41 Фото: Instagram/championsleague
5 ноября начинаются игры четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25, где особый интерес у болельщиков футбола вызывает ряд поединков с участием топовых европейских клубов, сообщает Zakon.kz.

Одним из центральных матчей четвертого тура самого престижного клубного турнира Европы считают классическое противостояние мадридского "Реала" и итальянского "Милана".

Карло Анчелотти выведет подопечных на поле "Сантьяго Бернабеу" в игре против своей бывшей команды, где он трудился на протяжении восьми лет (2001-2009).

"Карло – мой пример для подражания и лучший тренер мира. Все, что он говорит, важно, к нему стоит прислушаться. Благодарю его за эту мысль, для меня это всегда особенная встреча, он является ориентиром. Я большой поклонник Карло, не только как тренера, но и как человека. Он – пример для всех нас, тренеров. Для меня это мотивация и большой источник гордости".Главный тренер ФК "Милан" Паулу Фонсека

Английский "Ман Сити", который на днях потерпел первое поражение за целый год в АПЛ, на выезде сыграет с португальским "Спортингом".

"Хорошо стартовали в Лиге чемпионов, болельщики ожидают от нас побед в 38 турах АПЛ и завоевания "требла" каждый сезон, поскольку таковы наши стандарты. Причина, по которой сделать это сложно, у нас травмировалось много игроков, что может случаться в ряде сезонов. Иногда, чтобы выиграть "требл", все игроки должны быть в идеале, но в этот раз это невозможно. Оскар был нашим самым важным игроком на предсезонке, но он выбыл. Родри, обладатель "Золотого мяча", тоже вне поля. C каждым матчем будет все сложнее и сложнее".Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Предстоящую битву "горожан" со "львами" также с большим интересом будут смотреть представители "Манчестер Юнайтед", так как их команду скоро возглавит нынешний наставник "Спортинга" – Рубен Аморим.

"Для меня это еще один матч в качестве тренера "Спортинга", это важная игра для меня. Мой коллега Хосеп Гвардиола – это лучший наставник в мире. Понимаю, что это тяжело для болельщиков "Манчестер Юнайтед", но я думаю, что "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире".Главный тренер ФК "Спортинг" Рубен Аморим

В список интригующих матчей предстоящего тура также вошли встречи с участием английских коллективов. "Ливерпуль" принимает у себя немецкий "Байер", а "Арсенал" поедет с визитом к итальянскому "Интеру".

Как известно, нынешний формат Лиги чемпионов не подразумевает групп. Все 36 команд собраны в общую таблицу и проведут по восемь матчей.

После встреч третьего тура в таблице общего этапа турнира лидируют две английские команды – "Астон Вилла" и "Ливерпуль", у них по девять очков.

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