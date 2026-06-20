Казахстанский шпажист завоевал медаль чемпионата Азии в Индии

Один из лидеров команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии-2026 в Дели (Индия). Казахстанец дошел до полуфинала. В этом раунде Курбанову противостоял Жан Ли (Тайбэй), сообщает Zakon.kz.

Поединок за выход в финал завершился победой Ли со счетом 15:12.

Руслан Курбанов в свою очередь стал бронзовым призером континентального первенства.

Добавим, что по ходу соревнований Курбанов выиграл у иранца Али Намази, Си То Цзяньтуна (Сингапур), Илима Бакытбек Уулу (Кыргызстан), Юйханя Сюй (Китай).

Помимо Руслана, в число сильнейших вошли и другие представители Казахстана: Кирилл Проходов занял пятое место, а Ерлик Сертай стал девятым. Никита Жулинский завершил выступление на 24-й позиции.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана стартовала на чемпионате Азии по фехтованию в Индии.