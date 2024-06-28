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Официально: капитан "Реала" перешел в саудовский ФК "Аль-Кадисия"

Футбол Переход Аль-Кадисия, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 14:09 Фото: Instagram/realmadrid
Знаменитый защитник мадридского "Реала" Начо стал игроком клуба из Саудовской Аравии – "Аль-Кадисия". Футболист надевал майку "сливочных" на протяжении последних 23 лет, начиная выступать за юношеские команды королевского клуба, сообщает Zakon.kz.

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Саудиты объявили о трансфере защитника сборной Испании. 34-летний Начо, который в последние годы надевал капитанскую повязку, покинул "Галактикос" на правах свободного агента.

Контракт Начо с "Аль-Кадисией" подписан на два года с зарплатой около 20 млн евро за этот период.

"Я был честен с собой и мне нужен был новый опыт. На протяжении всей карьеры хотел закончить ее на счастливой ноте, даже не мечтал, что все получится так красиво. Ухожу спокойно, с любовью к клубу, президенту и товарищам по команде. За эти дни я получил больше всего любви за всю карьеру. Я отдал все и хочу, чтобы меня запомнили именно таким".Игрок "Реала" Начо

Начо Фернандес в майке "сливочных" отыграл 364 встречи, где выиграл 26 титулов, включая шесть трофеев Лиги чемпионов УЕФА и четыре "золота" в Ла Лиге.

"Даже когда ты выигрываешь, нужно всегда отдаваться на 100%, никак иначе. Я пережил со своим клубом все и мне больше ничего не остается. Это не значит, что у меня не было амбиций продолжать побеждать, но я чувствовал, что время пришло. Многие могут счесть мое решение странным, но я принял его с глубочайшим внутренним чувством. Нет никакой конкретной причины, но я ощущал это".Футболист "Реала" Начо

Тем временем "Реал" купил права на Хоселу, которого арендовали у "Эспаньола". Недавно Хоселу стал главным героем ответного полуфинала Лиги чемпионов-2024 против "Баварии". Сейчас испанский форвард близок к переходу в катарский "Аль-Гарафу".

Главный тренер мадридского коллектива Карло Анчелотти не сможет рассчитывать в новом сезоне на своего ведущего полузащитника, немца Тони Крооса, который вовсе распрощался с футболом.

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