Эль-класико по-казахски: стартовал матч "Кайрат" – "Актобе"
14 сентября 2025 года в 17:00 на Центральном стадионе Алматы стартовал матч принципиальных соперников: "Кайрата" и "Актобе", сообщает Zakon.kz.
Cоперники встречаются в рамках матча 23-го тура Казахстанской Премьер-лиги.
На матч были проданы все билеты. Перед началом игры у Центрального стадиона собрались сотни болельщиков с обеих сторон.
Наш корреспондент заснял видео "до и после" наполнения стадиона болельщиками.
В конце августа "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.
