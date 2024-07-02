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Евро-2024: Дешам подвел итоги победного матча против Бельгии

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:53 Фото: Instagram/equipedefrance
1 июля на чемпионате Европы – 2024 по футболу прошел один из интересных поединков 1/8 финала, где встретились фавориты турнира – Франция и Бельгия. Напряженный матч завершился минимальным успехом подопечных французского наставника Дидье Дешама, сообщает Zakon.kz.

Серебряные призеры ЧМ-2022 сумели выйти победителями в противостоянии с Бельгией (1:0) благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи. Этот успех позволил французам завоевать путевку в четвертьфинал Евро-2024.

"Провели прекрасный матч, все было очень напряженно. Больше владели мячом и шансов было немало. Возникло немало ситуаций, которые мы не учли, но сделали много хороших вещей. Должны получать от этого удовольствие, а не сводить к банальностям. Мы прошли в четвертьфинал, а соперник едет домой, это хорошая традиция".Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Франция пробилась в список восьми лучших сборных Европы с невыразительной статистикой. К этому часу в активе команды Дешама два автогола и один пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

Лидер французов в матче с Бельгией особо ничем не отличился, будущий форвард "Реала" ни разу не попал в створ ворот, сделав пять ударов.

"Не надо придираться к этому счету, мы в четвертьфинале. Отличный матч в обороне от команды. Без хорошей защиты далеко не пройти. Для нас это была новая система, к которой нужно привыкать. Я делаю все для тренера и команды, мы адаптируемся. Неважно, где я играю, я всегда выкладываюсь на полную. Дешам доверяет мне, и я стараюсь это оправдать".Игрок сборной Франции Антуан Гризманн

Пройдя бельгийский барьер, французская дружина теперь в ожидании битвы против Португалии с Криштиану Роналду.

Предстоящий поединок 1/4 финала немецкого турнира будет своего рода повторением решающего матча Евро-2016, где Криштиану Роналду вышел победителем в историческом противоборстве.

Португалия свою путевку в четвертьфинал чемпионата Европы-2024 завоевала накануне, переиграв сборную Словении в серии пенальти.

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