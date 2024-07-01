Главный тренер сборной Франции: Мы должны выйти в четвертьфинал Евро-2024

1 июля в Дюссельдорфе (Германия) состоится один из матчей стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Бельгии, сообщает Zakon.kz.

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Обе команды подошли к противостоянию в ранге фаворитов. Эксперты оценивают, что чуть выше шансы на проход в четвертьфинал Евро-2024 у подопечных Дидье Дешама.

"Мы должны выйти в четвертьфинал, стараюсь выбрать состав так, чтобы доставить сопернику как можно больше проблем. Это уже не групповой этап, это новое соревнование внутри турнира. Нужно быть эффективными, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это происходит не по щелчку пальцев, необходимо прибавлять. Мы смогли провести два хороших матча. Я чувствую, что игроки в предвкушении. Они знают, зачем они здесь". Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Команда Дешама на групповой стадии чемпионата Европы сыграла три встречи: одна победа и две ничьи. Пропустив вперед себя австрийцев, французы со второй строчки пробились в плей-офф.

"Бельгия тоже забила два гола на групповом этапе. У них есть как опытные, так и менее опытные игроки. Напряжения быть не должно, есть вещи, которые недопустимы. Это по-прежнему футбол, и команда, которая будет нам противостоять, также очень качественная. На турнире тяжело всем. У большинства команд третий матч предварительного раунда был решающим. Самые сильные на бумаге команды стараются поддерживать свой уровень, но другие также работают". Дидье Дешам

Свои прогнозы о предстоящем матче также высказал лидер бельгийской сборной и клуба "Манчестер Сити" – Кевин де Брюйне.

"У Франции очень много качественных игроков, могут собрать два основных состава, может, даже четыре. Чтобы победить Францию, должны сыграть очень и очень хорошо. Может быть, Франция должна сыграть немного хуже обычного. А мы должны использовать свои шансы. У нас не будет десяти шансов в матче с ними, так что нужно будет реализовать те, которые сможем создать. Килиан Мбаппе невероятен, благодаря своей скорости может изменить ход матча за секунду. Он забивает много голов, он всегда опасен. Высокий уровень есть и у него, и у других игроков". Игрок сборной Бельгии Кевин де Брюйне

Матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией пройдет на стадионе "Меркур Шпиль-Арена", начало запланировано на 21:00 по казахстанскому времени.

Тем временем на футбольных полях Германии определились первые четвертьфиналисты. Англия, в драматичном матче переиграв Словакию, теперь встретится с Швейцарией. А Испания, разгромив Грузию, за выход в полуфинал сразится с хозяевами турнира.