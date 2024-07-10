Евро-2024: Дешам назвал причины поражения Франции в полуфинале от Испании

В ночь на 10 июля состоялся первый полуфинал чемпионата Европы-2024 по футболу, где сборная Франции, руководимая Дидье Дешамом, уступила команде Испании со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

После этого матча наставник французской дружины объяснил причины неудачи в столь ответственном противостоянии.

"Испания доказала, что является очень хорошей и мастеровитой командой. Открыли счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Немного опаздывали и были не такими свежими, что привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры. Наша команда недостаточно часто шла вперед". Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Французский специалист отмечает, что в полуфинале с испанцами не все было так идеально и ряд проблем помешали показать хороший футбол.

"Есть определенные вещи, которые мы могли бы делать лучше, играя против соперника, который много владел мячом. Нашей игре не хватало вертикальности. Бились до конца, несмотря на наши ограничения, которые возникли по разным причинам. Столкнулись с тем, что ряд игроков находились в сложном положении. Возможно, сил немного не хватало. У нас не оборонительный стиль игры, просто хорошо защищаемся. В нашей игре не было привычного блеска". Дидье Дешам

Дешам также намекнул, что одной из причин неудачи стали проблемы со здоровьем у некоторых лидеров французской сборной.

"Невозможно выиграть Евро, когда два сильнейших игрока не на топ-уровне. Не буду перекладывать на них ответственность. Я тренер и несу ответственность, у Килиана была травма. Несмотря на это, смогли выйти в полуфинал, сыграли с очень сильной сборной. Антуан не вышел в старте, он не играл на лучшем уровне. В атаке мы действительно были недостаточно эффективны. Нужно попадать в створ, а этого нам не хватало на полях Германии". Дидье Дешам

Проиграв Испании, подопечные Дешама улетают домой, так как утешительного матча за бронзовые медали Евро-2024 не будет. По непонятным причинам УЕФА 40 лет назад отменил встречу за 3-е место.

Между тем болельщиков футбола в ночь на 11 июля ждет не менее интересный второй полуфинал чемпионата Европы-2024, где сразятся Англия и Нидерланды, начало – в 00:00 по казахстанскому времени.