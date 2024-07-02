Вратарь сборной Португалии Кошта вошел в историю чемпионатов Европы

Главной звездой прошедшего матча 1/8 финала Евро-2024 между Португалией и Словенией стал голкипер Диогу Кошта. Он оказался первым вратарем в истории европейских первенств, который отразил подряд три удара и ни разу не пропустил в серии пенальти, сообщает Zakon.kz.

Данное историческое событие произошло в ночь на 2 июля, когда португальская сборная обыграла команду Словении (0:0, 3:0 по пенальти) в рамках игр 1/8 финала Евро-2024. Герой матча вратарь Диогу Кошта отбил три удара в серии послематчевых пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

Как подсчитали эксперты Opta, Кошта стал первым голкипером в истории чемпионатов Европы, который ни разу не пропустил в свои ворота в серии послематчевых пенальти.

"Когда я отбил удар Шешко в дополнительное время, чувствовал, что должен был это сделать. Прочел язык его тела и сумел помочь команде. Возможно, это лучший матч в жизни. Сосредоточился на том, что необходимо было сделать. Доверился своему чутью, разбирали пенальтистов, но игроки меняются и они иначе наносят удары. Очень доволен и воодушевлен тем, что помог команде. Верили до конца и очень счастливы". Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта

Благодаря усилиям Диогу, впервые в истории европейских чемпионатов серия пенальти завершилась всего лишь шестью ударами. Три раза отличились португальцы и три раза их спас Кошту.

"Эмоции потрясающие, игра была тяжелой, знали, что соперники будут делать. Мне удалось сохранять концентрацию на протяжении всей игры и дождаться своего шанса помочь команде. Самые тяжелые игры, это те, в которых я мяча почти не касаюсь, но упорная работа дала результат. Семья – моя опора, и теперь, кто бы ни стал соперником, мы готовы. Такой команде, как наша, нужно ожидать всего чего угодно и быть к этому готовыми. Очень счастлив помочь команде, а это самое главное". Диогу Кошту

Теперь Диогу Кошту и его напарники будут готовиться к самому важному поединку на этом турнире.

В четвертьфинале Евро-2024 португальцев ждут основные фавориты чемпионата Европы – сборная Франции, которая 1 июля переиграла Бельгию.

Ну а болельщики с большим нетерпением ждут противостояния Криштиану Роналду против Килиана Мбаппе.