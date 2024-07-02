Евро-2024: Наставник Португалии раскрыл секрет успеха в 1/8 финала

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал вратаря своей команды Диогу Кошту основным фактором в победном матче против Словении в рамках 1/8 финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

24-летний голкипер клуба "Порту" стал главным героем поединка со Словенией, отразив три удара игроков соперничающей команды в серии послематчевых пенальти.

"У нас было много моментов на протяжении 90 минут, думаю, играли очень хорошо. Но становится сложно, если не забиваем первыми. Также не контролировали мяч из-за плохого газона. Мы получили возможность показать свое рвение к победе и доказали, что способны выложиться на максимум и обыграть". Главный тренер Португалии Роберто Мартинес

Три отраженных пенальти в исполнении Кошты позволили португальцам выйти в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024.

"Теперь нас ждет совершенно другая игра, встретимся с командой Франции. А пока все португальцы заслужили праздник. Думаю, секрет Португалии – это Диогу Кошта. Он главный секрет европейского футбола, и наш вратарь проявил себя. Он вышел на совершенно новый уровень, его сэйв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. Ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд, нам следует гордиться им". Роберто Мартинес

Перед битвой с Францией команда Мартинеса имеет три дня отдыха. Португальский голкипер Кошта выйдет на этот матч с новым рекордом чемпионатов Европы, который он установил во встрече со Словенией.

В свою очередь подопечные Дидье Дешама накануне переиграли футболистов Бельгии благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена.