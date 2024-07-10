Наставник "Красной фурии" настроен на победу в финале Евро-2024

После победного матча в полуфинале чемпионата Европы-2024 по футболу главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда нацелена победить на турнире, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 10 июля подопечные испанского специалиста в первом полуфинале Евро-2024 переиграли Францию со счетом 2:1.

"Мы счастливы, особенно горды некоторыми выдающимися футболистами, которые умеют читать игру и выдали прекрасный матч. Наши игроки добились уникальных успехов, хотим и дальше творить историю. Мы не расслабляемся, впереди финал в Берлине. Не имеет значения, кто там будет. Любой соперник будет сильным, будем ждать его с распростертыми объятиями и хотим победить". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Обыграв Францию, сборная Испании впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата Европы. В их истории это пятый финал, "Красная фурия" в последний раз играла в решающем матче Евро в 2012 году, тогда они выиграли турнир, разгромив Италию со счетом 4:0.

"Я очень верил в эту команду, игроки действуют образцово, они прекрасно играют индивидуально, но всегда работают на командную пользу. Горжусь, что тружусь с этими ребятами. Уверен, что следующая игра будет совершенно иной. У нас еще есть время для прогресса. Перед игрой прорабатываем каждый возможный сценарий, что делать, когда забиваем, и что делать, когда пропускаем". Луис де ла Фуэнте

Теперь у подопечных 63-летнего наставника есть четыре дня для полноценной подготовки перед финалом чемпионата Европы-2024.

Испанцы ждут завершения второго полуфинала, где встретятся сборные Англии и Нидерландов. Этот поединок состоится в ночь на 11 июля, начало – в 00:00 по казахстанскому времени.

Тем временем Дидье Дешам назвал причины поражения Франции от Испании на стадии 1/2 финала немецкого турнира.