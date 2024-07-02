Евро-2024: Пепе обновил рекорд мирового футбола

Знаменитый защитник сборной Португалии Пепе объявлен самым возрастным футболистом на стадии плей-офф чемпионатов Европы и мира. Португалец перебил показатель легендарного английского голкипера Питера Шилтона, сообщает Zakon.kz.

Данного рекорда защитник португальской дружины достиг после того, как его команда обыграла сборную Словении (0:0, 3:0 по пенальти) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

At 41 years and 126 days old, Pepe is the oldest man to appear in the a World Cup or European Championship knockout game, breaking Peter Shilton's record.



One of the strikers he's marking, Benjamin Šeško, was born two years after Pepe made his senior club debut.#EURO2024 pic.twitter.com/vXrJHbNHlu — Squawka (@Squawka) July 1, 2024

На момент встречи со словенцами возраст Пепе составил 41 год и 126 дней. Эти цифры доказывают, что он стал самым возрастным игроком за всю историю плей-офф чемпионатов мира и Европы.

Прежний рекорд принадлежал вратарю сборной Англии – Питеру Шилтону, который вышел на поле в плей‑офф ЧМ-1990 в возрасте 40 лет и 292 дней.





Фото: Instagram/portugal

Здесь стоит отметить, что поединок со сборной Словении стал также памятным еще для одного игрока португальского коллектива.

Страж ворот Диогу Кошта стал первым голкипером в истории европейских первенств, который отразил подряд три удара и ни разу не пропустил в серии пенальти.