Евро-2024: Пепе обновил рекорд мирового футбола

Данного рекорда защитник португальской дружины достиг после того, как его команда обыграла сборную Словении (0:0, 3:0 по пенальти) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

At 41 years and 126 days old, Pepe is the oldest man to appear in the a World Cup or European Championship knockout game, breaking Peter Shilton's record.



One of the strikers he's marking, Benjamin Šeško, was born two years after Pepe made his senior club debut.