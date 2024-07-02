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Евро-2024: Наставник сборной Австрии ждет успеха в матче с Турцией

Футбол Комент Тренера , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 18:06 Фото: Instagram/oefb_1904
2 июля на чемпионате Европы – 2024 по футболу завершатся матчи стадии 1/8 финала. В одной из этих игр ожидается интересное противостояние между командами Австрии и Турции, сообщает Zakon.kz.

Австрийцы уже преподнесли одну из сенсаций нынешнего турнира, закончив предварительную стадию в группе D на первом месте, опередив при этом вице-чемпионов мира – сборную Франции.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник перед встречей с турками высказался о своих позитивных ожиданиях.

"Австрия еще никогда не выходила в четвертьфинал, это очень многое значит для нас. Мало кто ожидал, что мы займем первое место в самом сложном квартете. То, что мы в 1/8 финала, это не случайно. Теперь мы здесь, в Лейпциге, где я проработал восемь лет и многие мои футболисты играют еще здесь. Все очень спокойны, никто в лагере не считает, что мы уже чего-то добились. Евро по-настоящему начинается для нас. Важно начать все с чистого листа, потому что сейчас в режиме матчей на вылет". Ральф Рангник

Матч между сборными Австрии и Турции пройдет в ночь на 3 июля, в Лейпциге (Германия) на стадионе "Ред Булл-Арена Центральштадион", начало в 00:00 по казахстанскому времени.

Еще одну путевку в четвертьфинал Евро-2024 разыграют команды Нидерландов и Румынии, их встреча начнется 2 июля в 21:00. 

Между тем два футболиста сборной Португалии вошли в историю мирового футбола. Защитник Пепе стал самым возрастным игроком плей-офф на уровне ЧМ и Евро. А вратарь Диогу Кошта установил уникальный рекорд, отразив подряд три удара с пенальти.    

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