Роналду дал громкое интервью перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией

Предстоящей ночью на чемпионате мира по футболу состоится один из интереснейших поединков стадии 1/8 финала, где встретятся титулованные сборные мира – Португалия против Испании, сообщает Zakon.kz.

За сутки до этого матча капитан и лидер португальской дружины Криштиану Роналду высказался о своем настрое и многих других вещах, касаемых нынешнего мундиаля.

При этом 41-летний форвард особо акцентировал свою беседу в сторону тех людей, которые его критикуют в последнее время.

Но самое главное, основной снайпер мирового футбола открыто заявил о будущем выступлении на ЧМ-2030.

"Это мой последний чемпионат мира, нужно насладиться им. Завершу карьеру, когда сам захочу, а не тогда, когда этого захотите вы. Постоянно задавать этот вопрос – это пустая трата времени. Я всегда полностью отдаю себя сборной и готов помогать ей. Независимо от того, играю я или нет, у меня всегда будет важная роль в команде. Сейчас самое главное – это матч с Испанией". Криштиану Роналду

Независимо от исхода будущей встречи Роналду отметил, что останется доволен ее итогами.

"Я ни в чем не нуждаюсь, Бог был очень щедр ко мне и дал мне все, даже то, чего я не ожидал достичь. Особенно в сборной и даже на индивидуальном уровне. Главное – это наслаждаться каждым моментом, не стану большим Криштиану, если выиграю ЧМ, но и не стану маленьким, если не получится. Победитель будет только один, с возрастом приходит зрелость, опыт, способность смотреть на вещи в перспективе и мягче относиться ко многим вещам". Криштиану Роналду

Криштиану особо подчеркнул, что самым сложным на этом турнире для него является общение с прессой, и указал на бразильского журналиста Марсело Бехлера.

"Неприятно разговаривать с теми, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я это знаю. Я очень хорошо запоминаю лица. Достаточно увидеть человека один раз, и я его уже не забуду. Играть в 41 год стало для меня хорошим опытом, потому что, чтобы достичь такого уровня, приходится от многого отказываться. Я по-прежнему забиваю голы, поэтому надеюсь забить и завтра. А если не я, то пусть это сделает кто-то из моих партнеров по команде. В памяти останется выход в следующий этап в игре против великой команды, и было бы прекрасно обыграть Испанию". Криштиану Роналду

Португалец также адресовал несколько фраз в адрес своих критиков, которые постоянно подвергают сомнению его бомбардирские качества.

"Меня пытаются уничтожить 23 года, но критики поняли, что это того не стоит, что это пустая трата времени. Кому-то критика нравится, кому-то нет, я к этому привык, это часть работы. Португальцы – верные люди, они никогда не подводят и всегда на нашей стороне, на моей стороне. Все остальное ерунда, это ничего не значит". Криштиану Роналду

Матч Португалии против Испании состоится 7 июля, начало в 00:00 по казахстанскому времени, прямая трансляция будет показана на телеканале Qazsport.

Тем временем хозяева ЧМ-2026 сборная Мексики, которая ранее обыграла Эквадор, сегодня утром не смогла пробиться в 1/4 финала данного турнира.