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Один из лучших снайперов Евро-2024 верит в итоговый успех Германии

Футбол Прогноз Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:04 Фото: Instagram/EURO2024
5 июля на чемпионате Европы-2024 по футболу начинаются матчи стадии 1/4 финала, где первым в бой вступает сборная Германии во главе с одним из лучших бомбардиров нынешнего турнира Джамалом Мусиала, сообщает Zakon.kz.

21-летний атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" перед четвертьфинальным поединком высказался о желании выиграть домашний турнир.

"Тот факт, что турнир проходит в Германии, придает нам дополнительные силы, мы чувствуем поддержку. Когда за нами стоит вся страна, многое становится возможным. Лично для меня это большая честь, я по-настоящему счастлив быть здесь. Хочу, чтобы страна гордилась мной и была рада. Такая ответственность доставляет массу удовольствия".Игрок сборной Германии Джамал Мусиала

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии сразится с Испанией, которая тоже хочет забрать главный трофей со своими молодыми талантами, среди которых юное дарование из "Барселоны" – Ламин Ямаль.

"Играть на таком уровне в 16 лет просто поразительно. Я пять лет назад не имел нужных физических качеств для того, чтобы тренироваться с профессионалами. Здорово на это смотреть. У Испании много ценных для команды футболистов, создающих опасность, Уильямс, Ямаль, Педри и другие. Все они способны решить исход матча в одиночку. Но и у нас есть такие футболисты, вот почему мы верим в себя".Джамал Мусиала

Интригующий поединок между Германией и Испанией состоится 5 июля на "Мерседес-Бенц-Арена", начало в 21:00 по казахстанскому времени.

Спустя три часа после этого болельщики футбола смогут насладиться еще одним волшебным матчем. Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду оспорит вторую путевку в полуфинал чемпионата Европы – 2024 во встрече с Францией, где главную скрипку играет Килиан Мбаппе.

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