Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Евро-2024: Наставник английской сборной хочет поменять тактику на 1/4 финала

Футбол Тактика Англии, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 18:04 Фото: Instagram/england
В предстоящем поединке стадии четвертьфинала чемпионата Европы-2024 команда Англии планирует изменить стратегию своей игры со Швейцарией. Гарет Саутгейт хочет улучшить атакующую схему и наигрывает тактику с тремя защитниками на тренировках, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Telegraph, возможная схема связана с невыразительной игрой "трех львов" в нападении на Евро-2024. Плюс к этому, матч против Швейцарии пропустит центральный защитник Марк Гехи. 

Естественно, Саутгейт хочет добиться существенных улучшений в игре Англии за выход в полуфинал немецкого турнира.

Но, с другой стороны, возвращение к схеме с тремя защитниками, которой англичане не пользовались последние три года, не считая концовки матча против Словакии в 1/8 финала, может принести неудачу. В любом случае, о планах Саутгейта будет ясно непосредственно за несколько минут до начала встречи. 

Четвертьфинал чемпионата Европы-2024 между Англией и Швейцарией пройдет 6 июля, начало в 21:00 по казахстанскому времени.

Победитель данного противостояния далее сразится с лучшим в паре Нидерланды – Турция. 

Читайте также

Футбол Прогноз Игрока
Один из лучших снайперов Евро-2024 верит в итоговый успех Германии
Футбол Финал ЧМ-2030
Финал ЧМ-2030 по футболу примет арена "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде
Футбол 4 Победы
"Интер Майами" без Месси выиграл четыре матча подряд
Куандык Шынасилов
Евро-2024 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу Англия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: