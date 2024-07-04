Евро-2024: Наставник английской сборной хочет поменять тактику на 1/4 финала

В предстоящем поединке стадии четвертьфинала чемпионата Европы-2024 команда Англии планирует изменить стратегию своей игры со Швейцарией. Гарет Саутгейт хочет улучшить атакующую схему и наигрывает тактику с тремя защитниками на тренировках, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Telegraph, возможная схема связана с невыразительной игрой "трех львов" в нападении на Евро-2024. Плюс к этому, матч против Швейцарии пропустит центральный защитник Марк Гехи.

Естественно, Саутгейт хочет добиться существенных улучшений в игре Англии за выход в полуфинал немецкого турнира.

Но, с другой стороны, возвращение к схеме с тремя защитниками, которой англичане не пользовались последние три года, не считая концовки матча против Словакии в 1/8 финала, может принести неудачу. В любом случае, о планах Саутгейта будет ясно непосредственно за несколько минут до начала встречи.

Четвертьфинал чемпионата Европы-2024 между Англией и Швейцарией пройдет 6 июля, начало в 21:00 по казахстанскому времени.

Победитель данного противостояния далее сразится с лучшим в паре Нидерланды – Турция.