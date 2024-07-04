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"Кайрат" подписал лучшего снайпера КПЛ-2024 из Беларуси

Футбол Игрок Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 21:29 Фото: telegram/fc_kairat
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" пополнил свой состав 27-летним полузащитником сборной Беларуси – Валерием Громыко. С ним подписан контракт до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Белорусский футболист начал свою карьеру на Родине, в клубе "Минск" девять лет назад. Далее выступал за солигорский "Шахтер", тульский "Арсенал", БАТЭ и московское "Торпедо".

За эти годы Громыко достиг немалых успехов в своей стране, став чемпионом Беларуси, а также серебряным и бронзовым призером республики. Он приводил свою команду к победе в Кубке и Суперкубке Беларуси.

С апреля 2024 года он начал выступать за кызылординский "Кайсар". За этот период в течение 11 матчей белорусский игрок отметился пятью голами и на данный час возглавляет список лучших бомбардиров Премьер-лиги нынешнего сезона.

Громыко является игроком сборной Беларуси, где сыграл 19 встреч, забил один гол и отдал одну передачу.

Напомним, что это не первое приобретение алматинского клуба воспитанника белорусского футбола. Совсем недавно оборона "Кайрата" усилилась опытным защитником Александром Мартыновичем. 

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