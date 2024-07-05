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Франция вышла в полуфинал Евро-2024

Франция вышла в полуфинал Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 02:45 Фото: Instagram.com/euro2024
На чемпионате Европы по футболу 6 июля определился второй полуфиналист. Им стала Франция, которая в серии пенальти победила Португалию со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

Основное время матча, который прошёл в Гамбурге, завершилось со счётом 0:0.

В дополнительное время команды также не забили голов.

В серии пенальти сильнее оказались игроки Франции (5:3). 11-метровый не смог реализовать нападающий Португалии Жоау Феликс.

Таким образом, Франция вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет с Испанией. Матч состоится в Мюнхене 9 июля. Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Действующим обладателем титула является Италия, которая прекратила борьбу на нынешнем турнире.


Ранее сообщалось, что в матче 1/4 финала Евро-2024 сборные Испании и Германии встретились на поле "Мерседес-Бенц-Арены" в Штутгарте.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

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