На чемпионате Европы по футболу 6 июля определился второй полуфиналист. Им стала Франция, которая в серии пенальти победила Португалию со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

Основное время матча, который прошёл в Гамбурге, завершилось со счётом 0:0.

В дополнительное время команды также не забили голов.

В серии пенальти сильнее оказались игроки Франции (5:3). 11-метровый не смог реализовать нападающий Португалии Жоау Феликс.

🔊 На этот раз Португалия в серии пенальти проиграла. Франция идет дальше. 🇫🇷#ЕВРО2024 pic.twitter.com/7MbW75UsoC — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 5, 2024

Таким образом, Франция вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет с Испанией. Матч состоится в Мюнхене 9 июля. Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Действующим обладателем титула является Италия, которая прекратила борьбу на нынешнем турнире.

🇵🇹🆚🇫🇷 Оперативно переносимся в Гамбург, где в 1/4 финала встречаются сборные Португалии и Франции.



Онлайн ➡️ https://t.co/KXzo3AGGi0#ЕВРО2024 pic.twitter.com/Zx2kSDt7g9 — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 5, 2024





Ранее сообщалось, что в матче 1/4 финала Евро-2024 сборные Испании и Германии встретились на поле "Мерседес-Бенц-Арены" в Штутгарте.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.