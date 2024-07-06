Страна тюльпанов или кебаба: итоги матча Нидерланды – Турция

Ночью 7 июля в Берлине стали известны результаты матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Нидерландов и Турции, сообщает Zakon.kz.

Перед началом матча многие эксперты заведомо "поставили крест" на команде Турции. По мнению некоторых, четвертьфинал для турецкой команды – это "предел мечтаний" или их профессиональный максимум.

Стоит отметить, что обе команды совершенно разные. Однако их объединяет яркий и взрывной футбол, а также низкая медийность. Правда, в этот раз медийность турецким игрокам обеспечил президент Азербайджана Ильхам Алиев. На своей странице 6 июля в социальной сети Х он пожелал сборной Турции победы в матче с Нидерландами.

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatında uğurla çıxış edən qardaş Türkiyə milli komandasını 1/4 mərhələyə vəsiqə qazanaraq 8 ən güclü Avropa millisi arasında yer alması münasibətilə təbrik edirəm. Xüsusilə, 1/8 final mərhələsində 2 qol vuraraq oyunun ən yaxşı… — İlham Əliyev (@azpresident) July 6, 2024

До матча на странице клуба в Instagram не наблюдалось ажиотажа. Для болельщиков опубликовали адрес берлинского магазина, где можно приобрести мерч, чтобы почувствовать "единение с игроками".

Фото: Instagram/millitakimlar

Именно турки открыли счет в матче! Это произошло на 35-й минуте, но затем сборная Нидерландов сравняла счет на 70-й минуте. Это заметно обострило ситуацию как на поле, так и среди болельщиков обеих команд. Но ненадолго. На 76-й минуте забил Гакпо и вывел команду Нидерландов вперед. Он помог Мерту Мюлдюру отправить мяч в свои ворота.

Таким образом, благодаря автоголу Нидерланды становятся последними полуфиналистами Евро-2024.

Фото: Telegram/ЕВРО2024

На чемпионате Европы по футболу 6 июля определился второй полуфиналист. Им стала Франция, которая в серии пенальти победила Португалию со счетом 5:3.