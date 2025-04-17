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Спорт

УЕФА опубликовала расписание предстоящих полуфиналов Лиги чемпионов

Футбол Расписание Полуфиналов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 11:42 Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 17 апреля стали известны участники 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. По итогам прошедших матчей борьбу за главный трофей продолжают четырех коллектива, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы УЕФА, звание лучшей футбольной команды Европы в ближайшее время разыграют:

  • "Арсенал" (Англия) – ПСЖ (Франция).
  • "Барселона" (Испания) – "Интер" (Италия).

Первая игра "пушкарей" и "парижан" пройдет 29 апреля в Англии, а ответная – 7 мая во Франции. "Сине-гранатовые" примут чемпиона Италии 30 апреля и затем поедут к ним в гости 6 мая.

В ходе четвертьфинальных сражений "блауграна" по сумме двух матчей обыграла немецкую "Боруссию" (5:3), а ПСЖ был сильнее английской "Астон Виллы" (5:4).

"Арсенал" лишил "Реал" титула действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА, переиграв испанцев дома и на выезде (3:0, 2:1).

Итальянский "Интер" оставил за бортом соревнований мюнхенскую "Баварию" (2:1, 2:2).

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 пройдет на "Альянц Арене" в Германии – 31 мая.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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