Сборная Франции по регби отстранила спортсмена за расистское высказывание
Фото: freepik
Франция отстранила защитника Мелвина Жамине после того, как он опубликовал в социальных сетях видео с расистским комментарием, сообщает Zakon.kz.
25-летний игрок, выступающий за "Тулон", вышел на замену во время победы Франции над Аргентиной в Мендосе в субботу.
В видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram, слышно, как 20-кратный участник сборной оскорбляет арабов.
"Первому арабу, который мне встретится, я ударю его головой", – приводит слова Жамине телеканал Sky News.
Хотя видео было удалено, его копии были выложены в сеть.
Французская федерация регби (FFR) осудила высказывания Жамине и немедленно отстранила его от участия.
"Подобные комментарии абсолютно неприемлемы и противоречат основополагающим ценностям нашего вида спорта. Проводится внутреннее расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этих крайне серьезных заявлений и принять соответствующие меры", – говорится в заявлении.
Жаминет извинился в Instagram-истории вскоре после объявления о его отстранении.
"Я понимаю, что это задело и оскорбило многих людей, и я хочу ясно дать понять, что эти замечания не отражают моих ценностей или ценностей французской сборной по регби. Расизм в любой форме неприемлем и противоречит всему, во что я верю", – сказал он в своем Stories.
После вылета Португалии с Евро-2024 нападающий сборной Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях обращение к своим фанатам.
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