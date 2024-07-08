Сборная Франции по регби отстранила спортсмена за расистское высказывание

Франция отстранила защитника Мелвина Жамине после того, как он опубликовал в социальных сетях видео с расистским комментарием, сообщает Zakon.kz.

25-летний игрок, выступающий за "Тулон", вышел на замену во время победы Франции над Аргентиной в Мендосе в субботу.

В видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram, слышно, как 20-кратный участник сборной оскорбляет арабов.

"Первому арабу, который мне встретится, я ударю его головой", – приводит слова Жамине телеканал Sky News.

Хотя видео было удалено, его копии были выложены в сеть.

Французская федерация регби (FFR) осудила высказывания Жамине и немедленно отстранила его от участия.

"Подобные комментарии абсолютно неприемлемы и противоречат основополагающим ценностям нашего вида спорта. Проводится внутреннее расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этих крайне серьезных заявлений и принять соответствующие меры", – говорится в заявлении.

Жаминет извинился в Instagram-истории вскоре после объявления о его отстранении.

"Я понимаю, что это задело и оскорбило многих людей, и я хочу ясно дать понять, что эти замечания не отражают моих ценностей или ценностей французской сборной по регби. Расизм в любой форме неприемлем и противоречит всему, во что я верю", – сказал он в своем Stories.

После вылета Португалии с Евро-2024 нападающий сборной Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях обращение к своим фанатам.

