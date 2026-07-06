Расистские слова в адрес Килиана Мбаппе вызвали международный скандал

Федерация футбола Франции (FFF) выступила с резким заявлением в поддержку капитана сборной Франции Килиана Мбаппе после расистских высказываний со стороны сенатора Парагвая Селесте Амарильи, сообщает Zakon.kz.

В официальном коммюнике организация назвала слова политика "отвратительными и недопустимыми", подчеркнув, что подобные высказывания являются наказуемыми и должны повлечь судебное разбирательство.

FFF заявила, что направляет обращение в прокуратуру для правовой оценки инцидента, а также выразила полную поддержку игрокам сборной Франции и всем жертвам дискриминации.

Федерация подчеркнула, что продолжит борьбу с расизмом и любыми формами дискриминации, отметив, что подобные заявления "позорят их авторов" и оскорбляют не только спортсменов, но и всю страну, которую они представляют.

Ранее сообщалось, что Килиану Мбаппе остался до рекорда Месси один мяч.