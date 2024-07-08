Самых быстрых футболистов чемпионата Европы назвал УЕФА

В рейтинге самых быстрых футболистов чемпионата Европы первое место занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он разгонялся до 36,5 километра в час, сообщает Zakon.kz.

По информации Евро-футбол.ru, второе место занял Ферран Торрес из сборной Испании, который развивал скорость в 36 километров в час.

А тройку замкнул словенец Беньямин Шешко с показателем в 35,9 километра в час.

Ранее сообщалось, что полуфиналы Евро-2024 пройдут 9 и 10 июля. В первом сыграют Испания и Франция, а во втором – Нидерланды и Англия.

Финальный матч турнира состоится 14 июля.



