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Самых быстрых футболистов чемпионата Европы назвал УЕФА

Самых быстрых футболистов чемпионата Европы назвал УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 00:10 Фото: Instagram.com/euro2024/
В рейтинге самых быстрых футболистов чемпионата Европы первое место занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он разгонялся до 36,5 километра в час, сообщает Zakon.kz.

По информации Евро-футбол.ru, второе место занял Ферран Торрес из сборной Испании, который развивал скорость в 36 километров в час.

А тройку замкнул словенец Беньямин Шешко с показателем в 35,9 километра в час.

Ранее сообщалось, что полуфиналы Евро-2024 пройдут 9 и 10 июля. В первом сыграют Испания и Франция, а во втором – Нидерланды и Англия.

Финальный матч турнира состоится 14 июля.


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