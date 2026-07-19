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Спорт

Мбаппе побил рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

Рекорды Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 07:37 Фото: Instagram/equipedefrance
По итогам игры Франция – Англия нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

В матче за третье место против сборной Англии ему удалось забить два мяча. Теперь на счету французского форварда 22 гола на мундиалях, что на один больше, чем у Лионеля Месси. Но сегодня Месси может вновь обновить рекорд, когда Аргентина в финале ЧМ-2026 сыграет с Испанией.

Матчи за третье место на чемпионатах мира часто критикуются за их низкую значимость. Сборная Франции вышла на этот матч после поражения в полуфинале от Испании со счетом 0:2. В отличие от других стадий плей-офф, где проигравшая команда выбывает из турнира, полуфиналисты получают дополнительную игру, которая проводится через 72 часа после их поражения.

Также Мбаппе стал первым игроком с 1970 года, кому удалось забить 10 голов на одном чемпионате мира. Последним таким футболистом был Герд Мюллер. Эти два достижения были установлены в матче, который, по мнению многих экспертов, не имел большого турнирного значения.

Рекорды Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 07:37

Фото: спорт-экспресс

18 июля на тренировочной базе клуба в Кобхэме 17-летний казахстанец Дастан Сатпаев дебютировал в составе футбольного клуба "Челси" против "Кроули Таун" во втором тайме закрытого товарищеского матча.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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