#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
468.88
534.1
6.04
Спорт

Мбаппе назвал причины поражения Франции в полуфинале ЧМ-2026 по футболу

Футбол Поражение Испания, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 10:44 Фото: Instagram/equipedefrance
Минувшей ночью на мировом первенстве по футболу определился первый финалист, которым стала сборная Испании, обыгравшая на своем пути французов со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

После этого матча лидер и капитан французского коллектива Килиан Мбаппе высказался, что он и его коллеги не показали должного уровня в поединке с "красной фурией".

"Матч получился не таким, как хотели, ни тактически, ни технически, ни с точки зрения нашего уровня. Если вы не делаете то, что должны делать в полуфинале чемпионата мира, вы не побеждаете. Соперник придерживался плана, который характерен для них, им нравится владеть мячом, контролировать темп игры. Идея заключалась в том, чтобы высоко прессинговать соперника, не дать этому ритму закрепиться, и нам это не удалось. Было слишком много технических ошибок, не смогли доставить им проблемы".Килиан Мбаппе

Команда Мбаппе получила два безответных мяча в свои ворота в каждом из таймов, а сам форвард "Реала" ни разу не смог поразить оборону испанского голкипера Симона.

"Позволили им диктовать темп, нам нужно было играть персонально, заставлять соперников бегать вместе с нами, потому что эта команда не любит бегать без мяча. Когда возвращали мяч, первые пасы и первые касания не соответствовали уровню полуфинала мундиаля, вследствие чего и поражение. Очень разочарован, как и все, мечтали выйти в финал, дать нашей стране возможность мечтать, творить историю. Теперь должны принять это с высоко поднятой головой. Нужно взять себя в руки, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет. На клубном и международном уровнях будут и другие события". Килиан Мбаппе

Несмотря на неудачу, французы пока остаются на ЧМ-2026, 19 июля им предстоит сыграть еще поединок за третье место.

Там соперник определится будущей ночью после встречи Аргентина – Англия.

Между тем на днях президент Бразилии Лулу жестко "наехал" на игроков своей сборной и его главного тренера Карло Анчелотти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Комент тренера
11:56, 10 июля 2024
Евро-2024: Дешам назвал причины поражения Франции в полуфинале от Испании
Футбол Полуфинал Англия
14:26, 13 июля 2026
Как Аргентина готовится к битве с Англией в полуфинале ЧМ-2026 по футболу
Испания - Франция
05:00, Сегодня
Испания отправила Францию домой и вышла в финал ЧМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владислав Нурек
10:28, Сегодня
"Без конкуренции не будет роста": новичок "Барыса" Нурек рассказал о переезде в Астану
Макс Холлуэй
10:13, Сегодня
Команда Махачева не исключает бой с Холлуэем
Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по окончанию ЧМ-2026 - Фабрицио Романо
09:58, Сегодня
Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по окончании ЧМ-2026 - Фабрицио Романо
ХК &quot;Барыс&quot;
09:40, Сегодня
"Барыс" заключил первые профессиональные контракты с юными хоккеистами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: