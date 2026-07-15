Мбаппе назвал причины поражения Франции в полуфинале ЧМ-2026 по футболу

Минувшей ночью на мировом первенстве по футболу определился первый финалист, которым стала сборная Испании, обыгравшая на своем пути французов со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

После этого матча лидер и капитан французского коллектива Килиан Мбаппе высказался, что он и его коллеги не показали должного уровня в поединке с "красной фурией".

"Матч получился не таким, как хотели, ни тактически, ни технически, ни с точки зрения нашего уровня. Если вы не делаете то, что должны делать в полуфинале чемпионата мира, вы не побеждаете. Соперник придерживался плана, который характерен для них, им нравится владеть мячом, контролировать темп игры. Идея заключалась в том, чтобы высоко прессинговать соперника, не дать этому ритму закрепиться, и нам это не удалось. Было слишком много технических ошибок, не смогли доставить им проблемы". Килиан Мбаппе

Команда Мбаппе получила два безответных мяча в свои ворота в каждом из таймов, а сам форвард "Реала" ни разу не смог поразить оборону испанского голкипера Симона.

"Позволили им диктовать темп, нам нужно было играть персонально, заставлять соперников бегать вместе с нами, потому что эта команда не любит бегать без мяча. Когда возвращали мяч, первые пасы и первые касания не соответствовали уровню полуфинала мундиаля, вследствие чего и поражение. Очень разочарован, как и все, мечтали выйти в финал, дать нашей стране возможность мечтать, творить историю. Теперь должны принять это с высоко поднятой головой. Нужно взять себя в руки, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет. На клубном и международном уровнях будут и другие события". Килиан Мбаппе

Несмотря на неудачу, французы пока остаются на ЧМ-2026, 19 июля им предстоит сыграть еще поединок за третье место.

Там соперник определится будущей ночью после встречи Аргентина – Англия.

Между тем на днях президент Бразилии Лулу жестко "наехал" на игроков своей сборной и его главного тренера Карло Анчелотти.