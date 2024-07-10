Жена Месси умилила фотографией с поля
Жена капитана сборной Аргентины поделилась фото в Instagram 10 июля 2024 года.
"Еще один финал!!! Вперед, Аргентина!!!" – подписала публикацию Антонелла Рокуццо.
Снимки умилили подписчиков, которые вместо слов оставили смайлики в виде алого сердца. Они поздравили супругу Месси с победой сборной Аргентины.
В Stories Антонелла показала супруга, который махал ей с поля после завершения матча со сборной Канады, а также троих сыновей – Тиаго, Матео и Чиро.
Фото: Instagram/antonelaroccuzzo
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины обыграла футболистов из Канады в полуфинальном матче Кубка Америки-2024 со счетом 2:0. Лионель Месси забил второй мяч команды в матче, который стал для него дебютным на нынешнем турнире.