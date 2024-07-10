Жена Месси умилила фотографией с поля

Супруга 37-летнего нападающего и капитана клуба MLS "Интер Майами" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала фотографии с тремя сыновьями. Снимки сделаны на фоне поля, где сборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщает Zakon.kz.

Жена капитана сборной Аргентины поделилась фото в Instagram 10 июля 2024 года.

"Еще один финал!!! Вперед, Аргентина!!!" – подписала публикацию Антонелла Рокуццо.

Снимки умилили подписчиков, которые вместо слов оставили смайлики в виде алого сердца. Они поздравили супругу Месси с победой сборной Аргентины.

В Stories Антонелла показала супруга, который махал ей с поля после завершения матча со сборной Канады, а также троих сыновей – Тиаго, Матео и Чиро.

Фото: Instagram/antonelaroccuzzo

Материал по теме Вратарь сборной Аргентины "вытащил" команду в полуфинал Кубка Америки-2024

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины обыграла футболистов из Канады в полуфинальном матче Кубка Америки-2024 со счетом 2:0. Лионель Месси забил второй мяч команды в матче, который стал для него дебютным на нынешнем турнире.