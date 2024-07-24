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Испанский наставник высказался о победной эйфории после Евро-2024

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 14:24 Фото: Instagram/sefutbol
Одним из главных кузнецов огромного успеха сборной Испании по футболу на недавнем чемпионате Европы-2024 стал ее главный тренер Луис де ла Фуэнте, сообщает Zakon.kz.

Для 63-летнего специалиста эта награда стала третьей высшей на уровне европейских первенств. Ранее он дважды приводил "красную фурию" к победе на Евро с молодежными сборными U-19 и U-21.

"После успеха в Германии я не изменился, остался такой же, как и всегда. Мой процесс тот же, каждый день стараться быть лучшим профессионалом и, прежде всего, лучшим человеком. Вот что действительно волнует меня сегодня, год или 15 лет назад: быть лучше, как человек, делать жизнь людей проще. Я стараюсь следовать совету матери Терезы: не позволяйте никому, кто приходит к вам, уйти, не став немного лучше. Я стараюсь делать это каждый день".Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

В финале Евро-2024 Испания победила Англию – 2:1. Решающий гол на 86-й минуте поединка оформил форвард Микель Оярсабаль.

"Наши соперники проигрывали нам заключительный отрезок матча. Мы знали, что нам будет нелегко в эти минуты. В целом, мы чувствовали контроль, всегда играли так, как должны были играть. У нас очень молодая команда, которая продемонстрировала зрелость и знание". Луис де ла Фуэнте

После успеха на немецком турнире Испания стала самой титулованной сборной в истории чемпионатов Европы.

Сейчас в активе "Ла Роха" четыре завоеванных трофея на уровне Евро.

А один из лидеров испанской дружины Ламин Ямаль улучшил сразу два рекорда в истории мирового футбола.

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