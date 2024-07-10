ВКО вошла в пятерку лидеров по числу лицензий на Олимпийские игры – 2024

Спортсмены Восточно-Казахстанской области добились впечатляющего результата, завоевав 10 лицензий на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил руководитель Управления физкультуры и спорта области Аскар Можанов на встрече с главой региона Ермеком Кошербаевым.

По словам Аскара Можанова, прием заявок на участие в Олимпиаде завершен, и ВКО вошла в пятерку лидеров по республике, уступив лишь мегаполисам – Астане, Алматы и Шымкенту.



Спикер также доложил, что для обеспечения качественной подготовки атлетов к Олимпиаде привлекаются высококвалифицированные специалисты и врачи, проводится регулярный медицинский контроль и обследования.

Отметим, в этом году на Олимпийских играх будут разыграны 306 комплектов медалей в 32 видах спорта, участие примут свыше 10 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира.

Ранее мы писали, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.